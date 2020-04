Sodexo bondit après les résultats

(Boursier.com) — En tête du CAC40, Sodexo grimpe de plus de 8% à 68,6 euros après la publication de ses comptes intermédiaires. Le groupe de services et de restauration a fait état sur les six premiers de son exercice d'un résultat net ajusté de 424 millions d'euros, en hausse de +2,8%, pour un chiffre d'affaires de 11,7 milliards d'euros (+3,2%). La firme, qui avait annoncé le mois dernier qu'elle renonçait à ses objectifs annuels jusqu'à ce que "la situation se stabilise", a précisé ce matin que le coronavirus entamera ses revenus de 2,4 à 2,8 milliards d'euros au deuxième semestre.

RBC Capital parle de résultats plutôt en ligne avec les attentes, notamment au niveau de l'Ebitda. L'impact de la pandémie sur l'activité est également jugée "globalement" conforme aux prévisions. Le broker, à 'sous-performer' sur le dossier, rappelle que la firme avait de nombreux problèmes avant même l'apparition du coronavirus. L'impact du Covid-19 sera important et affectera probablement le calendrier de reprise du groupe. La valorisation n'est pas assez attrayante, même après la récente baisse, ajoute le courtier.

Également à 'sous-pondérer' sur la valeur, Barclays parle néanmoins de performances sous-jacentes encourageantes.