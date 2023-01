Sodexo : bon démarrage de l'exercice 2023

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé du premier trimestre de l'exercice 2023 atteint chez Sodexo 6,3 milliards d'euros, en hausse de +20,2% par rapport à l'exercice précédent, incluant une contribution des acquisitions nette des cessions de -1,2%, et un effet de change très positif de +9,2%, reflet de l'appréciation du dollar américain et du réal brésilien.

La croissance interne reste forte à +12,3%. Le chiffre d'affaires des Services sur Site ressort à 6,1 milliards d'euros, en croissance interne de +11,9%. Cette croissance reflète la reprise des Services de restauration, en hausse de +19,2%. Impactée par la fin du contrat des Testing Centers au Royaume-Uni, la croissance interne des Services de Facilities Management marque le pas à +0,5%. Hors impact de la fin de ce contrat, les Services de Facilities Management est en hausse de près de +6%. La hausse des prix a contribué pour environ 5 à 6% à la croissance.

Par zone, les éléments clés sont les suivants :

- L'Amérique du Nord a généré une croissance interne de +15,7% portée par le retour au bureau post-Covid, une hausse supérieure aux attentes de l'activité des évènements sportifs et des centres de convention, et la hausse de la restauration événementielle et du retail dans les Universités. La Santé est également en hausse notamment grâce à une forte progression des ventes retail.

- En Europe, la croissance interne est plus contenue à +5,9% en raison de la fin du contrat des Testing Centers. Elle bénéficie cependant d'un retour significatif au bureau sur l'ensemble de la zone ainsi que d'une reprise du nombre d'événements d'entreprise et des activités touristiques, notamment à Paris.

- Pour la zone Reste du Monde, la croissance interne s'établit à +15,3%, avec une performance solide en Entreprises & Administrations sur l'ensemble des régions malgré l'impact de confinements sporadiques en Chine, et une reprise particulièrement forte en Éducation en Inde. L'accélération de la croissance interne du chiffre d'affaires des Services Avantages & Récompenses se poursuit au premier trimestre, à +23,4%. La hausse de la demande, des valeurs faciales, du développement net et des taux d'intérêt contribuent à cette performance. En particulier, le trimestre bénéficie pour la première fois de la hausse des taux d'intérêt en zone euro et de l'importante contribution ponctuelle du Klimabonus autrichien.

Pour le Groupe, les objectifs pour l'exercice 2023 sont maintenus :

Une croissance interne attendue entre +8 et +10%, portée par :

- La poursuite de la reprise dans les segments Entreprises et Sports & Loisirs ;

- Le dynamisme en matière de développement net, et notamment une amélioration supplémentaire attendue en matière de fidélisation clients ;

- Une répercussion de l'inflation de 4 à 5% ;

- Partiellement atténuée par l'impact de la fin du contrat des Testing Centers au Royaume-Uni (-100 points de base).

Une marge d'exploitation proche de 5,5% à taux constants, soutenue par :

- La poursuite des hausses de prix et des plans d'action visant à atténuer l'inflation ;

- L'excellence opérationnelle, dont l'efficacité de la chaine d'approvisionnement ;

- La poursuite de l'augmentation des volumes ;

- Une hausse des investissements pour soutenir la croissance.

Pour les Services Avantages & Récompenses, les objectifs pour l'exercice 2023 sont également maintenus : Une croissance interne pour l'exercice 2023 entre +12 et +15%, portée par :

- Des progrès en termes de développement, de ventes additionnelles, et de fidélisation clients ;

- Une forte demande dans toutes les régions ;

- L'impact positif de l'inflation et de taux d'intérêts plus élevés. Une marge d'exploitation pour l'exercice 2023 autour de 30% à taux constants, soutenue par :

- L'effet de la croissance du chiffre d'affaires ; - Une hausse des investissements dans les technologies, les offres digitales, la marque, les ventes et le marketing.

Sophie Bellon, Présidente-Directrice Générale de Sodexo, a déclaré : "Comme prévu, le démarrage est fort en ce début d'année. Les Services sur Site continuent de bénéficier de la reprise post-Covid, avec une fréquentation en hausse, dans l'ensemble des géographies, sur le lieu de travail, dans les stades, les centres de congrès et les Universités. La hausse des prix a également stimulé la croissance du chiffre d'affaires. En conséquence, le niveau d'activité des Services sur Site a dépassé celui du premier trimestre de l'exercice 2019. L'accélération de la croissance interne des Services Avantages & Récompenses se poursuit, reflétant notamment ce trimestre la hausse des taux d'intérêt en zone euro et un important contrat ponctuel en Autriche, le Klimabonus. Au cours du trimestre, le développement net est positif et les ventes additionnelles sur sites existants sont solides. Nous sommes sur la bonne voie."