Sodexo : bien orienté

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Sodexo gagne 1,8% à 84 euros ce mardi sur la place parisienne. Le groupe de restauration collective a conclu un partenariat mondial avec Uber Eats qui permettra aux détenteurs de cartes restaurant Sodexo de régler et se faire livrer leur repas en toute simplicité via l'application Uber Eats.

Les analystes de Bank of America ont par ailleurs revalorisé le dossier de 90 à 97 euros tout en confirmant leur avis 'achat'. Bien que l'objectif de croissance organique pour le second semestre ait été plus faible que prévu (+10% à +15%), le broker voit des éléments encourageants dans les résultats du premier semestre. La marge d'exploitation est ressortie supérieure aux estimations (+3,1% contre 2,7% de consensus), ce qui montre que les actions du groupe portent leurs fruits (notamment le programme de restructuration, le contrôle des coûts, les négociations contractuelles). Le FCF du premier semestre a également été très fort, bien que partiellement aidé par des éléments non récurrents. Le courtier continue de miser sur une solide reprise des volumes en FY22, grâce à une plus grande distribution de vaccins. Sodexo figure sur sa liste des meilleures idées "What's big in SMID".