Sodexo assurera la restauration au Village des athlètes aux JO 2024

(Boursier.com) — Sodexo devient Supporteur Officiel de Paris 2024 aux côtés de sa filiale dédiée Sodexo Live! qui s'est vu confier la restauration au Village des athlètes. Pendant 5 semaines, Sodexo Live! mobilisera plus de 1.000 collaborateurs par jour sur le Village, et proposera jusqu'à 40.000 prestations quotidiennes pour les 14.850 athlètes des 206 délégations olympiques et 182 délégations paralympiques.

Sodexo Live! assurera également la restauration grand public sur une quinzaine de sites de compétition de Paris 2024.