Sodexo : Assemblée générale à huis clos

Sodexo : Assemblée générale à huis clos









Crédit photo © Sodexo

(Boursier.com) — Dans le contexte de crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, et afin de protéger l'ensemble des actionnaires, invités et organisateurs, le Conseil d'Administration et le Directeur Général de Sodexo ont pris la difficile mais néanmoins nécessaire décision de tenir exceptionnellement l'Assemblée Générale Ordinaire du mardi 12 janvier 2021 à huis clos, hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister.

L'ordre du jour de l'avis de réunion publié au BALO le 2 décembre 2020 (bulletin no145) demeure inchangé.

L'Assemblée Générale sera diffusée en direct et sera également disponible en différé sur le site internet du groupe.

En conséquence, aucune carte d'admission ne sera délivrée. Les actionnaires sont invités, préalablement à l'Assemblée générale, à voter à distance (par voie postale ou par voie électronique via la plateforme de vote sécurisée VotAccess) ou à donner pouvoir au Président de l'Assemblée générale ou à un tiers. Les actionnaires sont également encouragés à privilégier la transmission de toutes leurs demandes et documents par voie électronique. L'accès aux sites Internet dédiés et sécurisés sera possible à partir du mercredi 23 décembre 2020 à 11h (heure de Paris) jusqu'au lundi 11 janvier 2021 à 15h (heure de Paris).

Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'Assemblée générale sur le site internet de la société, qui sera mise à jour pour préciser, le cas échéant, les modalités définitives de participation à cette Assemblée Générale et en particulier les adaptations nécessaires aux modalités de vote.