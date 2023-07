Sodexo annonce un partenariat stratégique entre Pluxee et Santander au Brésil

(Boursier.com) — Pluxee (Sodexo Services Avantages & Récompenses) et Santander Brésil, l'une des plus grandes banques privées du pays, annoncent un partenariat stratégique pour renforcer le leadership de Pluxee sur le marché brésilien, avec 145 000 clients, 6,5 millions de consommateurs et un réseau de plus de 750.000 commerçants partenaires.

Cette nouvelle étape dans la stratégie de Pluxee, pour accélérer la croissance dans le domaine des titres restaurants et alimentaires, renforcera son leadership au Brésil avec la distribution exclusive des solutions d'avantages aux salariés Pluxee au sein du réseau Santander et l'intégration des expertises de Ben (l'activité d'avantages aux salariés de Santander).

Capitalisant sur 40 ans de présence dans le pays, ce partenariat permettra à Pluxee de renforcer significativement son réseau de distribution grâce à un accord de distribution exclusive de 25 ans au sein du large réseau d'agences et de banquiers Santander à travers le pays et de créer des synergies pour capter le potentiel du marché.

En complément de l'accord de distribution exclusive, Santander contribuera au partenariat par l'apport de Ben, son activité existante d'avantages aux salariés. Créé en 2019 pour compléter l'offre de la banque, Ben a construit une base technologique solide et un réseau de 3 000 clients, 600 000 consommateurs et plus de 400 000 commerçants partenaires.

"Le partenariat annoncé aujourd'hui avec Santander illustre notre stratégie de croissance à l'international présentée en 2022 qui a notamment mis l'accent sur notre coeur de métier des titres repas et alimentaires. L'extension du réseau de distribution dans le pays permettra d'accélérer la pénétration sur le segment des PME et d'accroître la part de marché de Pluxee au Brésil, l'un des plus importants marchés mondiaux en termes d'avantages aux salariés. Je suis convaincu du succès à venir tant pour Pluxee que pour Santander", a déclaré Aurélien Sonet, Directeur Général de Pluxee.