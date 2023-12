(Boursier.com) — Sodexo annonce la composition du futur Conseil d'Administration de Pluxee. Les membres proposés du Conseil d'Administration de Pluxee apportent une solide expérience acquise à la fois dans de grandes sociétés cotées en bourse et dans des start-ups.

Le futur Conseil d'Administration allie une expérience significative en leadership à l'international, acquise tant dans de grandes sociétés cotées que dans des start-ups, et une expertise solide dans des domaines variés tels que le numérique, la gestion des données, la cybersécurité, le paiement, et les ressources humaines.

Didier Michaud-Daniel sera Président Exécutif du Conseil d'Administration, qui comprendra quatre Administrateurs représentants la famille Bellon, et cinq Administrateurs indépendants, comme suit :

Administrateurs représentant la famille Bellon :

- Sophie Bellon, Présidente du Conseil d'Administration et Directrice Générale de Sodexo ;

- Nathalie Bellon-Szabo, Directrice Générale, Sodexo Live! Monde ;

- François-Xavier Bellon, Président du Directoire de Bellon S.A. ;

- Laszlo Szabo, Cofondateur et Directeur Général de la start up Kiln ;

Administrateurs indépendants :

- Guillaume Boutin, Directeur Général de Proximus ;

- Bénédicte Chrétien, Directrice des Ressources Humaines et membre du Comité Exécutif du Crédit Agricole S.A. ;

- Arnaud Loiseau, Directeur Général de Redpin ;

- Michel-Alain Proch, Directeur Financier et membre du Directoire de Publicis Groupe ;

- Bénédicte de Raphélis Soissan, Cofondatrice et General Partner d'Emblem.

Didier Michaud-Daniel, Président Exécutif du Conseil d'Administration de Pluxee, a déclaré : "Je suis pleinement convaincu que le futur Conseil d'Administration de Pluxee saura combiner leadership, expertise et diversité des points de vue pour guider au mieux l'entreprise dans l'exécution de sa stratégie alors que nous nous lançons dans cette aventure passionnante en tant que pure-player. Ensemble, nous orienterons la trajectoire de l'entreprise pour assurer une croissance soutenue et de la création de valeur pour l'ensemble de ses partie-prenantes".