(Boursier.com) — Sodexo annonce l'obtention du statut d'Advocate dans le Workplace Pride Global Benchmark 2023 pour la 4ème année consécutive. Cette reconnaissance prestigieuse souligne la performance et l'engagement de Sodexo à maintenir des standards élevés en matière d'inclusion LGBTQ+ parmi les grandes entreprises internationales.

Sodexo a maintenu son score très élevé de 91,90 %, se classant parmi les meilleures entreprises et organisations du Benchmark. Ce score réaffirme la position de leader de Sodexo dans deux catégories : les entreprises de services et les entreprises du secteur privé. Sodexo continue ainsi d'ouvrir la voie de l'inclusion pour les personnes LGBTQ+ pour ses collaborateurs, mais également dans la société.