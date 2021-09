Sodexo acquiert une participation majoritaire dans Wedoogift créant ainsi le leader du titre cadeau en France

(Boursier.com) — Sodexo , à travers sa filiale Sodexo Pass France, prend une participation majoritaire dans la start-up française Wedoogift, pour offrir une expérience cadeau digitale complète et unique aux entreprises, aux Comités Sociaux et Économiques (CSE), aux collectivités et aux salariés. Sous l'impulsion des nouvelles tendances sociétales accélérées par la crise sanitaire, le marché des titres cadeaux d'entreprise se transforme et se renouvelle. Les besoins des entreprises et CSE pour engager, fidéliser, motiver ou encore reconnaitre leurs salariés s'accroissent et se diversifient. Ils sont à la recherche d'offres toujours plus innovantes et totalement digitalisées, intégrant l'ensemble des services, de la gestion des dotations cadeaux à la communication avec les utilisateurs. Les attentes de ces derniers en faveur de solutions fluides et personnalisées sont également de plus en plus fortes.

C'est dans ce contexte, et avec pour ambition de renforcer sa position sur le marché des avantages aux salariés et de poursuivre sa transformation vers le tout digital que Sodexo, acteur de référence, s'allie au digital native, Wedoogift.

Créateur des titres cadeaux avec sa marque TirGroupé, Sodexo a déjà la confiance de plus de 40.000 clients et 3,5 millions de salariés auxquels il offre un savoir-faire unique dans la gestion des dotations cadeaux et des programmes d'incentive, associé au réseau de commerçants affiliés le plus attractif du marché avec plus de 90.000 points de vente.

Créé en 2014 par Jérôme Proust, Wedoogift, acteur digital native, fournit des solutions totalement dématérialisées et logiciels SaaS (Billetterie, Espace de réduction, Comptabilité, Gestion et Site de communication) aux entreprises, CSE et collectivités. La solution permet un gain de temps et supprime tous les coûts traditionnels de livraison, stockage, distribution. Grâce à sa plateforme digitale, l'entreprise favorise l'accès aux avantages en offrant une expérience client et utilisateur unique. Basé sur la transparence, avec le remboursement des titres cadeaux périmés et le suivi en temps réel des consommations, le modèle Wedoogift est un véritable succès et simplifie le quotidien de 1,4 millions de salariés.

Grâce à la complémentarité de leurs activités et à la combinaison de leurs expertises, Sodexo et Wedoogift entendent mettre à disposition des entreprises, CSE et collectivités, l'offre la plus étendue et innovante du marché pour près de 50.000 clients et 5 millions de salariés.