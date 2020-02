Sodexo : 2020 sera une année exceptionnelle pour la division Sports & Loisirs

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Après le succès de la Coupe du Monde de Rugby au Japon en 2019, Sodexo estime que 2020 sera une année exceptionnelle pour Sodexo Sports & Loisirs. Le groupe explique que ses équipes seront mobilisées pour participer au succès des plus grands événements sportifs internationaux, du Super Bowl LIV à Miami aux Jeux Olympiques d'été de Tokyo en passant par le Tour de France et plusieurs rencontres de l'UEFA Euro. Les équipes de Sodexo mobiliseront leur savoir-faire et la diversité de leurs services pour offrir aux amateurs de sports des expériences multiples et inoubliables.