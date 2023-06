Société Générale : vive hausse, bonnes surprises à venir ?

(Boursier.com) — Quatrième séance consécutive dans le vert pour la Société Générale qui grimpe de 1,5% à 23,2 euros ce vendredi. L'actualité autour de la banque est marquée par une note de Jefferies qui a revalorisé le dossier de 40 à 43 euros en réitérant son avis 'achat'. Le broker voit trois catalyseurs importants pour le prêteur au cours des prochains mois. Il s'attend tout d'abord à ce que le plan de rachat de titres soit lancé à la mi-juin et dure 1 à 2 mois. Il entrevoit ensuite des surprises positives sur les objectifs 2025 lors de la journée investisseurs de septembre, portées par Boursorama, la banque de financement et d'investissement et ALD/LeasePlan. Enfin, le courtier juge possible de résoudre les problèmes d'insuffisance de capital sans aucun impact sur la distribution aux actionnaires.