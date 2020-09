Société Générale : vers une cession de Lyxor ?

(Boursier.com) — La Société générale se préparerait à lancer la vente de sa filiale de gestion d'actifs Lyxor, une opération qui permettrait à la banque de la Défense de renforcer son bilan, selon plusieurs sources rapportées par l'agence Reuters...

La troisième banque française aurait engagé Citigroup pour superviser la vente qui devrait être lancée au quatrième trimestre, ont indiqué ces sources sous couvert d'anonymat.

Troisième acteur en Europe sur la fourniture des fonds indiciels cotés (ETF), Lyxor gère environ 132 milliards d'euros d'actifs. Il pourrait être valorisée autour d'un milliard d'euros, a indiqué une des sources rapportée par Reuters. Amundi et l'allemand DWS pourraient figurer parmi les éventuels repreneurs, toujours selon ces échos. "Tout a été préparé et est prêt à démarrer, mais le conseil d'administration doit encore l'approuver".

Lyxor a connu une baisse de 21,6% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, à 40 millions d'euros, en raison des conditions de marché difficiles et des retombées de la crise du coronavirus.

Début août, la SG a procédé à une vaste réorganisation de sa direction générale après le départ de deux directeurs généraux délégués. Elle prévoit de présenter son nouveau plan stratégique dans le courant du premier semestre 2021...