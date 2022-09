Société Générale va s'offrir la Fintech PayXpert afin de renforcer son offre de paiements

(Boursier.com) — Grosse agitation dans le secteur des paiements. Au lendemain de l'annonce par Worldline de l'acquisition d'une participation de 40% dans Online Payment Platform, la Société Générale fait part d'un accord en vue d'acquérir une participation majoritaire dans la Fintech PayXpert. Cette acquisition permettrait à la Banque de compléter son offre à destination des commerçants et e-commerçants, avec l'ambition d'être un acteur de référence dans le domaine de l'acceptation de paiement en Europe.

Depuis sa création en 2009, PayXpert propose des services d'acceptation de paiement par cartes et moyens de paiement alternatifs, locaux et internationaux, ainsi que des services complémentaires à valeur ajoutée sur les différents canaux, comme des solutions de facilitation à la lecture pour les malvoyants. L'innovation et l'accessibilité des paiements pour tous est au coeur de la stratégie de PayXpert qui a développé un écosystème de services et une expérience de paiement simple, personnalisée et inclusive.

PayXpert offre également des services d'encaissement pour les commerçants européens et dispose d'accords avec des partenaires lui permettant de traiter les paiements sur plusieurs réseaux nationaux et internationaux tels que Visa, Mastercard, Cartes Bancaires, WeChat Pay, Alipay. La Fintech prend en charge les paiements de consommateurs de plus de 170 pays dans plus de 150 devises, facilitant ainsi la gestion quotidienne des commerçants. En s'appuyant sur les réseaux et filiales de Société Générale en France et en Europe, PayXpert poursuivrait son expansion géographique pour servir un plus grand nombre de marchands avec une offre enrichie de services intégrés. Société Générale apporterait à PayXpert des moyens renforcés qui lui permettraient d'intensifier ses investissements pour accélérer son développement technologique et commercial.

La réalisation de l'opération, dont le montant n'a pas été dévoilé, reste soumise à l'accord des autorités compétentes. La transaction aurait un impact non significatif sur le ratio de Core Equity Tier 1 du groupe Société Générale.