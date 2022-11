Société Générale : une dégradation qui pèse

(Boursier.com) — A contre-courant, la Société Générale cède 0,5% à 24 euros à l'ouverture du marché parisien. Morgan Stanley a dégradé le titre de la banque de la Défense à 'pondération en ligne' tout en abaissant son objectif de 34 à 33 euros. MS trouve désormais le titre moins attrayant par rapport à ses pairs. La valorisation est "sans aucun doute bon marché", mais la hausse potentielle ressemble désormais au reste du secteur bancaire européen sur une base relative. Il existe une "option matérielle liée à une restructuration", mais aucune annonce de la SocGen en lien avec une simplification des opérations n'interviendra avant mai 2023, au plus tôt, ajoute le broker. D'ici là, un profil de capital serré, des perspectives de bénéfices plus difficiles en 2023 et le plafonnement des bénéfices de la banque d'investissement et des activités de leasing rendent le dossier d'investissement "moins attrayant" par rapport aux pairs.