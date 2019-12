Société Générale : un broker résolument confiant

Société Générale : un broker résolument confiant









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le titre Société Générale se redresse de 0,9% ce vendredi à 28,61 euros dans un volume représentatif. Le dossier bénéficie d'une recommandation favorable de Barclays, qui vient de relever son conseil de 'pondération en ligne' à 'surpondérer', portant son objectif de cours de 27 euros à 35 euros. L'intermédiaire mise notamment sur le retour de capitaux aux actionnaires, via rachats d'actions ou dividende, ainsi que sur d'éventuelles réductions additionnelles de coûts. Barclays pense que 2020 sera "une grande année pour SocGen", la banque passant d'une sécurisation de sa position de capital à une phase de rétribution des actionnaires.

Hier, AlphaValue avait confirmé pour sa part un avis à 'renforcer', tout en majorant légèrement son objectif de cours à 33,5 euros. Plus tôt cette semaine, CIC Market Solutions avait réitéré son conseil d'achat et son objectif de 31 euros... Sur les spécialistes recensés par Bloomberg, sept sont à l'achat, quinze à conserver (ou conseils équivalents) et cinq à la vente. L'objectif moyen à 12 mois se situe à 29,35 euros.