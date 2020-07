Société Générale : Treezor devient partenaire privilégié de Mastercard en France et en Europe

Société Générale : Treezor devient partenaire privilégié de Mastercard en France et en Europe









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Suite au rachat par la Société Générale et après un an de consolidation et de renforcement de ses équipes, Treezor continue de grandir et de soutenir l'écosystème fintech européen avec sa plateforme 100% API couvrant l'ensemble de la chaîne de paiement. Treezor devient maintenant partenaire privilégié du programme Fintech Express annoncé par Mastercard en juin 2020. Le but des deux partenaires est d'accélérer le lancement des fintechs européennes puis leur développement à l'international, en facilitant leur intégration avec des acteurs innovants du monde du paiement tels que Treezor.

Treezor, plateforme de Banking-as-a-Service leader en France, souhaite ainsi renforcer ses liens avec son partenaire historique et poursuivre sa stratégie d'expansion pan-européenne. Après la France, Treezor accède à de nouveaux marchés : Benelux, l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne.

Avec le programme Mastercard Fintech Express, Treezor continuera d'être l'acteur de référence du BaaS en France et en Europe avec le soutien de Mastercard, en particulier dans la branche Développement sous le statut d'Express Partner. Ce programme doit permettre de nouer des alliances technologiques, puisque les startups à la recherche d'une collaboration avec Mastercard pourront directement le faire via Treezor pour une intégration optimale et rapide.

Au-delà, les deux partenaires prévoient de continuer à travailler sur de nouveaux projets et produits ensemble, pour soutenir activement l'innovation dans les paiements en Europe.