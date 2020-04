Société Générale suspend ses objectifs 2020 ; vers un dividende exceptionnel en octobre ?

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de Société Générale a examiné les conséquences à tirer de la communication de la Banque Centrale Européenne demandant aux banques de ne pas verser de dividendes sur les exercices 2019 et 2020, tant que perdure la crise du coronavirus et ce jusqu'à au moins début octobre 2020 .

Le Conseil a décidé de maintenir l'Assemblée Générale en date du 19 mai 2020, mais de supprimer toute distribution de dividende au titre de l'exercice 2019. En effet, la BCE souhaite qu'il n'y ait pas de décision de paiement de dividende avant début octobre. Or, ce délai est incompatible avec la loi française qui prescrit un paiement du dividende annuel au plus tard le 30 septembre.

Au cours du 2e semestre 2020, le Conseil proposera les orientations en matière de distribution aux actionnaires. Celle-ci pourrait notamment consister dans le paiement d'un acompte sur dividende sur les résultats 2020 ou en un dividende exceptionnel, sous la forme d'une distribution de réserves, laquelle nécessiterait la tenue d'une Assemblée Générale.

Ces décisions sont sans impact sur le paiement des coupons d'AT1.

Solidité financière

Compte tenu des incertitudes liées à l'ampleur et à la durée de la pandémie de Covid-19, le Groupe travaille à l'analyse de scénarios potentiels et de leurs impacts sur ses résultats, ainsi qu'à d'éventuelles mesures correctrices.

Dans le respect des recommandations de l'Autorité des Marchés financiers et dans l'attente de la conclusion de ces travaux, le Groupe suspend ses objectifs 2020 communiqués le 6 février 2020 dans le cadre de ses résultats annuels 2019.

Le Groupe souligne la solidité de son bilan -ratio de CET1 à 13,2% au 31 décembre 2019 intégrant la reprise de provision pour le dividende 2019 de 54pb, extériorisant une marge de manoeuvre d'environ 410 bp par rapport aux exigences réglementaires- et sa position de liquidité solide avec un ratio LCR à 150% à fin février 2020.

Le Groupe bénéficie d'un portefeuille de crédits de grande qualité, diversifié en termes de géographies et d'expositions sectorielles, grâce à une gestion stricte et éprouvée du risque. Le Groupe reste pleinement engagé dans l'accompagnement de ses clients, le développement de ses franchises et la profitabilité de ses activités.