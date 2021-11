Société Générale : sur les 30 euros

(Boursier.com) — Toujours portée par un excellent troisième trimestre, la Société Générale gagne encore 1% sur les 30 euros ce vendredi. Bénéficiant de la hausse des revenus de ses activités de banque de financement et d'investissement, ainsi que de la baisse de ses provisions pour créances douteuses liées à la pandémie de coronavirus, la SocGen a enregistré un bénéfice net presque doublé à 1,6 milliard d'euros pour des revenus de 6,67 MdsE (+14,9%). Confiant, le management a annoncé le lancement d'un programme de rachat d'actions d'environ 470 millions d'euros. Le ratio de CET 1 reste solide à 13,4% à fin septembre, après provision pour distribution et incluant l'impact du programme de rachat d'actions, soit environ 440 points de base au-dessus l'exigence réglementaire.

La banque s'attend désormais à ce que le coût du risque - qui reflète l'exposition potentielle au non-remboursement des crédits - ne dépasse pas 20 points de base cette année alors qu'elle anticipait jusque-là un coût du risque compris entre 20 et 25 points de base.

Parmi les derniers avis de brokers, Crédit Suisse a ajusté son curseur en hausse de 35 à 38 euros et Morgan Stanley a revu son objectif de cours de 36 euros à 37 euros. Jefferies a jugé ces résultats "très solides", avec un dynamisme des revenus "beaucoup plus élevé" que prévu grâce à la banque de détail en France, aux actions et à ALD. Le broker a noté également que les provisions ont été "environ moitié moins élevées que ce que le consensus attendait"...