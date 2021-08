Société Générale : sur la bonne route !

(Boursier.com) — La Société générale grimpe encore de 1,6% ce mercredi à 26,88 euros en bourse de Paris, alors que le groupe a annoncé relever hier ses prévisions pour l'exercice 2021 après avoir renoué avec les bénéfices au deuxième trimestre, grâce à la reprise de l'activité de banque de détail et à la baisse de ses provisions contre les créances douteuses.

L'établissement a dégagé un bénéfice net de 1,44 MdE au deuxième trimestre, contre une perte de 1,26 MdE un an plus tôt. Le produit net bancaire grimpe de 18,2% à 6,26 Milliards d'euros.

Les revenus des activités de banque de financement et d'investissement, dont la réorganisation a été annoncée en mai dernier, ont progressé de 24,5%. Les revenus des métiers sur actions ont été multipliés par 5 par rapport à l'année dernière, tandis que ceux des activités sur les taux et les changes ont reculé de 33%.

Plan d'attaque

La banque de la Défense s'attend désormais à une progression des revenus de "tous ses métiers" cette année, y compris dans la banque de détail en France où elle anticipait précédemment une variation comprise entre -1% et +1%. La SG a également annoncé que son ratio de coût du risque serait plus faible que prévu en 2021, compris entre 20 et 25 points de base, contre une prévision initiale de 30 à 35 points de base...

La Société Générale va par ailleurs lancer au quatrième trimestre un programme de rachat d'actions pour environ 470 ME. Parmi les derniers avis de brokers, le Credit Suisse a relevé son objectif de cours de 32 à 34 euros, JP Morgan vise quant à lui 36 euros, contre 34 euros. Morgan Stanley a pour sa part remonté le curseur de 32 à 35 euros et RBC a relevé le sien de 27 à 30 euros.