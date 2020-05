Société Générale : S&P menace

Société Générale : S&P menace









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — S&P Global Ratings menace la Société Générale. L'agence a abaissé à 'négative' la perspective associée à la note crédit long terme de la banque 'A'. La rentabilité de la SG est sous pression depuis un certain temps, et les conditions économiques difficiles dans le contexte de la pandémie de Covid-19 ainsi que l'environnement turbulent des marchés financiers ont exacerbé les faiblesses existantes, explique S&P, qui met en avant la perte inattendue de 326 ME essuyée par la banque au premier trimestre. "Nous pensons que la banque pourrait devoir encore ajuster son modèle d'entreprise pour renforcer la rentabilité ajustée au risque et la résistance des revenus de sa division de banque d'investissement", souligne l'agence.