Société Générale : sans réaction aux annonces matinales

(Boursier.com) — La Société Générale campe sur les 31 euros ce jeudi, sans changement, après l'annonce de la signature d'un accord pour céder SG Finans AS, ses activités de financement d'équipements et d'affacturage en Norvège, en Suède et au Danemark, à Nordea Finance, la branche de financement d'équipements et d'affacturage de Nordea Bank.

La réalisation de cette opération est soumise à l'obtention des autorisations des autorités locales de concurrence et de supervision financière.

Cette transaction devrait avoir un effet positif d'environ 10 points de base sur le ratio CET1 du Groupe. Elle aura par ailleurs un impact négatif d'environ 100 millions d'euros sur les résultats du 4eme trimestre 2019 du Groupe, principalement en raison de la dépréciation de l'écart d'acquisition et des immobilisations. La finalisation de la transaction devrait avoir lieu au cours du second semestre 2020.

Parmi les derniers avis de broker, Citi a revalorisé le dossier de 30,5 à 36 euros et a confirmé son conseil à l'achat.

En parallèle, Société Générale Equipment Finance (SGEF) et Nordea Finance ont conclu un accord de partenariat commercial afin de proposer des solutions et services de financement d'équipements à leurs réseaux de partenaires (vendors). Ce partenariat tirera parti de la complémentarité géographique et des forces combinées des deux institutions pour offrir une large gamme de produits et services aux fournisseurs (vendors) internationaux qui sont clients de solutions de financement d'équipements.

ALD Automotive, la filiale de leasing de véhicules et de gestion de flotte de Société Générale, et Nordea Finance opèrent déjà un partenariat fructueux afin de répondre aux besoins de mobilité des entreprises, des PME, et des clients particuliers au Danemark, en Finlande, en Norvège et en Suède.

Ce nouveau partenariat renforcera la relation globale entre Société Générale et Nordea.