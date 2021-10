Société Générale : sans réaction

(Boursier.com) — La Société générale reste stable sous les 29 euros ce lundi, alors que le groupe bancaire devrait enregistrer en 2022 une croissance de ses résultats "plus modérée" qu'en 2021, a indiqué dimanche au "JDD" Frédéric Oudéa, le directeur général de la SG. Dans une interview, ce dernier qualifie 2021 "d'année d'atypique", marquée par un coût du risque faible, une rebond économique après la levée des restrictions liées à la pandémie de COVID-19 et un flux de l'épargne vers des placements plus dynamiques... "L'an prochain sera sans doute une année de croissance plus modérée", souligne ainsi Frédéric Oudéa interrogé sur les résultats de la banque.

La banque a annoncé mardi dernier la suppression de 3.700 postes entre 2023 et 2025 dans le cadre de la fusion des réseaux de banque de détail Société Générale et Crédit du Nord, sans départs contraints.

La nouvelle structure en France passe par la fusion complète du réseau SG avec celui du Crédit du Nord, ce qui donnera 1.450 agences, un seul siège et un seul système informatique, avec de près de 10 millions de clients et fort de 25.000 collaborateurs en 2025.

Annoncé en décembre 2020, le projet détaillé par le directeur général de la banque la semaine dernière, Frédéric Oudea, doit permettre au groupe financier d'économiser 450 millions d'euros. La banque a confirmé que la fusion juridique interviendra au 1er janvier 2023. A cette date, tous les salariés du Crédit du Nord rejoindront automatiquement la nouvelle organisation. La fusion informatique interviendra quant à elle au premier semestre 2023. Parmi les derniers avis de brokers, la Deutsche Bank a remonté son objectif de cours sur la valeur de 34 à 36 euros avec un avis à l'achat.