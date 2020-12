Société Générale s'offre les voitures d'occasion Reezocar !

Société Générale s'offre les voitures d'occasion Reezocar !









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Société Générale vient de se renforcer dans le secteur automobile. La banque française vient ainsi de faire l'acquisition de Reezocar, une des pépites de la vente de véhicules d'occasion, a révélé lundi soir le site internet des 'Echos'. Le montant de l'opération n'a pas été communiqué, a précisé le site du quotidien.

La Société Générale avait déjà acquis en 2018 une participation minoritaire dans Reezocar à travers sa filiale CGI Finance. La banque est déjà présente sur le marché automobile à travers ALD, sa filiale dédiée à la location de voiture longue durée.

Reezocar, cofondée en 2014 par Laurent Potel, Vincent Deboeuf et Vladimir Grudzinski, est une plateforme 100% digitale de vente de voitures d'occasion, dont la particularité est de ne pas avoir de stock.

Retombées attendues en termes de financement et d'assurance auto

La société met en contact acheteurs et vendeurs particuliers. Elle inspecte la voiture pour s'assurer de son état de fonctionnement, l'immatricule et la livre au domicile de l'acheteur. Deux millions de personnes se connectent chaque mois sur la plateforme de Reezocar, a indiqué aux 'Echos' son PDG Laurent Potel, qui conservera son poste après l'acquisition.

Le marché de la voiture d'occasion est en plein boom avec un record de 5,7 millions d'immatriculations en France en 2019, contre 2,21 millions pour les voitures neuves. L'appui de la Société Générale permettra à la start-up de 150 salariés de proposer une offre plus riche à ses clients, et notamment en matière de financement et d'assurance. En outre, la jeune pousse profitera du vaste réseau d'agences de la banque en France et à l'étranger.

L'acquisition du spécialiste de la vente d'occasion "va, par exemple, nous permettre de distribuer nos produits d'assurance", a ainsi expliqué aux 'Echos' Claire Calmejane, directrice de l'innovation à la Société Générale ."L'objectif, c'est d'aider Reezocar à se développer et à créer de nouvelles synergies", a-t-elle poursuivi, tout en rappelant que "57 % des clients de la Société Générale sont actifs sur le digital".

Depuis sa création, Reezocar a aussi bénéficié d'apport de capitaux de la part des fonds ViaID (filiale de Mobivia, qui contrôle notamment Norauto) et Kima Ventures (le fonds d'investissement de Xavier Niel).