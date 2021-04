Société Générale s'engage pour le prêt participatif "relance"

Société Générale s'engage pour le prêt participatif "relance"









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Afin de soutenir les entreprises dans leur rebond, Société Générale se dit déterminée à jouer pleinement son rôle de bancassureur en distribuant largement les Prêts Participatifs "Relance" à ses clients PME et ETI et en investissant, via Société Générale Assurances, environ 800 millions d'euros dans le dispositif inédit promu par le gouvernement français.

Dès cette semaine, la banque mobilise ses conseillers afin de sensibiliser ses clients aux avantages et caractéristiques des Prêts Participatifs "Relance" (PPR). Cette approche pro-active a pour objectif de leur présenter les bénéfices de ce nouveau dispositif prochainement commercialisé.

La mise en place du PPR vise à dynamiser les investissements dans l'économie et à aider les entreprises à rebondir en saisissant les opportunités de croissance offertes par la relance attendue de l'économie.

Ce prêt participatif garanti par l'État vient renforcer les fonds propres des entreprises et soutenir ainsi leur développement. Il pourra financer, par exemple, un programme d'investissement productif, des dépenses de 'R&D', un projet de croissance organique ou bien un plan de recrutement. Il permet à l'entreprise de financer les moyens nécessaires à la dynamisation de son activité avant même de commencer à rembourser son emprunt grâce au bénéfice du différé...

Depuis mars 2020, Société Générale soutient ses clients Professionnels, PME et ETI dans la gestion de leur trésorerie avec la distribution entre autre du PGE1. La banque a reçu plus de 102.000 demandes de PGE pour un montant total décaissé de 21,6 milliards d'euros.

La banque a également aidé les entreprises à prendre le tournant du e-commerce, devenu essentiel pour la continuité ou la relance des activités d'un grand nombre de ses clients et proposé des solutions innovantes telles que le financement de commandes.

Parallèlement, Société Générale Assurances a contribué à hauteur de 75 millions d'euros au programme d'investissements des assureurs en faveur des ETI, des PME et des secteurs de la santé et du tourisme.

L'accompagnement des entrepreneurs dans leurs réflexions stratégiques (relance et développement, mais aussi immobilier, patrimoine, ...) est une priorité majeure des mois à venir pour Société Générale qui s'appuie sur 30 Centres d'affaires et près de 250 experts (financement, capital investissement, M&A, immobilier d'entreprise, patrimoine) présents sur tout le territoire.