Société Générale s'associe à Kyriba

(Boursier.com) — Société Générale et Kyriba annoncent le lancement d'une connectivité entre le module de gestion des transactions financières de Kyriba et SG Markets, la plateforme 'BtoB' de Société Générale. Cette connectivité par API entre les plateformes Kyriba et SG Markets offre l'opportunité à leurs clients entreprises de taille intermédiaire (ETI) en France d'exécuter leurs couvertures de change en un seul clic.

Les couvertures préparées dans Kyriba sont communiquées à la plateforme SG Markets, qui est donc automatiquement pré-remplie des couvertures à exécuter. Les clients de Société Générale n'ont plus qu'à valider l'exécution. Également, cette connectivité permet d'éliminer le travail de rapprochement. SG Markets met à jour les positions de change dans Kyriba, automatiquement et en temps réel...