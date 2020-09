Société Générale s'associe à CultureSecrets et lance une Carte Collection Art

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Société Générale s'associe à CultureSecrets et lance une Carte Collection Art : la première carte bancaire en France donnant accès à un programme culturel d'exception.

CultureSecrets.com est une plateforme qui propose une sélection d'événements exclusifs et inédits dans l'art et la culture. Ses experts sélectionnent et créent plus de 600 événements par an enrichis chaque semaine : coupe-files, visites guidées et vernissages des plus belles expositions, pièces de théâtre et concerts. Vous y retrouverez aussi toutes les productions exclusives de ses experts : rencontres d'artistes, écrivains, musiciens, acteurs, chefs étoilés...

En collaboration avec CultureSecrets, Société Générale propose à ses clients passionnés d'art et de culture une carte inédite donnant accès à des événements exclusifs. Inclus dans l'offre de la carte, les clients de la banque se verront offrir deux places à choisir parmi les événements les plus incontournables et confidentiels de l'actualité culturelle. Ils pourront également bénéficier d'une réduction sur tous les évènements CultureSecrets tout au long de l'année...