Société Générale : retour d'Assemblée Générale

Société Générale : retour d'Assemblée Générale









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Toutes les résolutions proposées par le Conseil d'administration de la Société Générale ont été adoptées en AG, notamment :

Les comptes sociaux et consolidés de l'année 2019 ;

Le renouvellement d'un administrateur pour 4 ans : M. Juan Maria Nin Génova ;

La nomination d'un administrateur pour 4 ans : Mme Annette Messemer ;

La politique de rémunération des Dirigeants mandataires sociaux et des administrateurs ;

Les éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l'exercice 2019 aux dirigeants mandataires sociaux ;

Les autorisations d'augmentation de capital, notamment celle permettant l'émission d'actions en faveur des salariés dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise ou de groupe, ainsi que l'autorisation d'attribuer des actions de performance émises ou à émettre, pour 26 mois.

Les nouvelles règles de franchissements de seuils statutaires ;

La modification des statuts relative à l'élection d'un administrateur représentant les salariés actionnaires au sein du Conseil d'administration à compter de l'Assemblée générale 2021 ; et

La modification statutaire relative à la prise en compte par le Conseil d'administration des enjeux sociaux et environnementaux de l'activité de la Société.