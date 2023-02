Société Générale : retour aux actionnaires en question

(Boursier.com) — Deux entreprises du CAC40 dévoilaient leurs comptes 2022 ce matin : TotalEnergies et Société Générale. Si la première recule nettement sur la place parisienne, la seconde vient de repasser dans le vert après des comptes diversement appréciés. Si la banque de la Défense a fait mieux que prévu au quatrième trimestre, soutenue par ses activités dans la banque de financement et d'investissement, les opérateurs retiennent que le management n'a pas tenu ses promesses en matière de retour aux actionnaires. Le groupe va en effet verser un dividende de 1,70 euro par action et lancer cette année un programme de rachats d'actions de 440 millions d'euros.

KBW ('performance du marché') affirme que les résultats sont bons, toutes les divisions clés performantes mais note aussi que les perspectives sont "légères dans les détails" et pourraient décevoir, tandis que le programme de rachat de titres de seulement 440 ME pourrait également être remis en question. Les analystes de Jefferies expliquent pour leur part que la banque a dépassé les attentes grâce à des revenus plus élevés que prévu dans plusieurs lignes de métiers. Mais ils relèvent toutefois une déception sur le front du dividende et des rachats d'actions où selon Jefferies, le marché attendait plus. Le consensus tablait en effet sur un dividende de 1,73 euro et quelque 900 millions d'euros de rachats d'actions. Un porte-parole de la société a déclaré à 'Bloomberg' que la décision de paiement reflète un désir d'équilibrer le retour aux actionnaires et la solidité du bilan.

"2023 est une année de transition pour le groupe", a de son côté affirmé Frédéric Oudéa, le directeur général de la banque, qui quittera ses fonctions en mai et sera remplacé par Slawomir Krupa, le patron de la BFI. En novembre dernier, lors des résultats du troisième trimestre, Frédéric Oudéa avait indiqué s'attendre à une année 2023 "incertaine", justifiant de maintenir une politique de prudence en matière de coût du risque.

L'établissement a dégagé au quatrième trimestre 2022 un résultat net de 1,16 milliard d'euros, en recul de 35% en raison des provisions pour risque de crédit multipliées par près de 5 dans un environnement économique incertain. Sur la période écoulée, le produit net bancaire a atteint 6,88 MdsE, en hausse de 4%. Le consensus tablait sur un résultat net de 835 ME pour des revenus de 6,37 MdsE.

Comme son concurrent BNP Paribas, SocGen a tiré parti du dynamisme de ses activités taux, crédit et change où les revenus ont grimpé de près de 56%. Ils sont aussi en hausse de près de 17% dans le financement et le conseil. Globalement dans l'ensemble de sa BFI, les revenus ont crû de 14%, en dépit d'une baisse de 11,5% des revenus dans les métiers actions, secteur où la banque entend créer avec le gestionnaire américain AllianceBernstein une coentreprise pour rapprocher leurs activités de cash actions et de recherche actions.

L'établissement vise cette année un coefficient d'exploitation sous-jacent entre 66% et 68%, contre 61% en 2022, tout en maintenant son objectif de l'abaisser sous les 62% en 2025. Concernant le coût du risque en 2023, le groupe bancaire conserve un objectif de provisionnement entre 30 et 35 points de base. A la fin 2022, il était de 28 points de base.