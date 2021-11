Société Générale : résultats trimestriels meilleurs que prévu

(Boursier.com) — La Société Générale présente ce matin des résultats supérieurs aux attentes de la place financière pour le troisième trimestre 2021, grâce à la hausse des revenus de ses activités de banque de financement et d'investissement, ainsi qu'à la baisse des provisions pour créances douteuses liées à la pandémie de coronavirus. La banque de la Défense a ainsi déclaré que son bénéfice net avait presque doublé au cours du trimestre, passant de 862 Millions d'euros à 1,6 Milliard d'euros et dépassant le consensus de place situé à 950 Millions d'euros.

Les revenus du groupe ressortent en hausse de 14,9% sur le trimestre écoulé, portés par la croissance de l'ensemble des métiers notamment une dynamique très soutenue des Services Financiers et des activités de Financement et Conseil, une très bonne tenue des Activités de marché, et une progression continue des activités de banque de détail.

Le Résultat brut d'exploitation sous-jacent ressort sur la période à 2,4 Milliards d'euros, en hausse de 32,8%, avec un effet de ciseaux positif. Le coût du risque est toujours bas à 15 points de base, sans reprise significative de provision. La Rentabilité (ROTE) de l'établissement ressort à 10,9% en sous-jacent et 12,7% en publié au T3.

Sur 9 mois, le résultat net sous-jacent part du groupe grimpe à 4 MdsE et le résultat brut d'exploitation sous-jacent à 6,6 Milliards d'euros (+61%), tiré par la croissance des revenus combinée au maintien d'une bonne discipline sur les coûts.

La rentabilité (ROTE) est de 10,4% en sous-jacent et de 10% en publié sur 9 mois.

Le ratio de CET 1 reste solide à 13,4% fin septembre 2021, après provision pour distribution et incluant l'impact du programme de rachat d'actions, soit environ 440 points de base au-dessus l'exigence réglementaire.

Retour aux actionnaires attractif

Lancement du programme de rachat d'actions, d'un montant d'environ 470 ME, prévu le 4 novembre avec une finalisation attendue fin 2021.

Provision pour distribution par action de 2,03 euros sur 9 mois, cohérente avec un taux de distribution de 50% du résultat net part du Groupe sous-jacent.

Fréderic Oudéa, Directeur Général du Groupe, a commenté :

"Le groupe Société Générale réalise un excellent trimestre avec des performances commerciales et financières élevées dans tous les métiers et une amélioration du coefficient d'exploitation. Le groupe continue par ailleurs à bénéficier de la qualité de son portefeuille de crédits avec un coût du risque bas associé à une politique de provisionnement qui reste très prudente. Grâce à l'engagement sans faille des équipes, les différents projets stratégiques annoncés, notamment la création d'une nouvelle banque de détail en France issue de la fusion des réseaux Société Générale et Crédit du Nord, se déroulent tous en ligne avec les objectifs fixés. Le groupe prépare d'ores et déjà sa nouvelle étape stratégique 2022-2025 en s'appuyant sur ses métiers forts, innovants et en croissance et sur son leadership reconnu en matière de responsabilité sociale et environnementale."