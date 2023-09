(Boursier.com) — Société Générale reste sous pression (-2% à 22,8 euros) après sa violente chute de lundi dans le sillage de la présentation d'un nouveau plan stratégique guère convaincant. Plusieurs analystes ont revu leur copie sur le dossier à la suite de ces annonces, dont Exane BNP Paribas qui a dégradé le titre de la banque de la Défense à 'neutre' en visant 28 euros. Il faudra plus de temps que prévu au nouveau DG pour redresser la société, affirme le broker. Malgré la valorisation bon marché, il indique que les cartes distribuées à Slawomir Krupa semblent pires que prévu : "2024 ressemble désormais plus à une année de transition qu'à l'année de livraison que nous attendions". La crédibilité viendra de la réalisation des objectifs et de la distribution de davantage de capitaux, mais le rendement de la distribution pour 2023 et 2024 semble médiocre dans le contexte sectoriel, souligne l'analyste.

Outre Exane, HSBC a également abaissé sa recommandation sur l'établissement financier à 'conserver' tandis que RBC Capital a ramené sa cible de 35 à 32 euros ('performance sectorielle') et que Morgan Stanley a réduit son objectif de 35 à 32 euros ('surperformer').