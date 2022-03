Société Générale : rénovation et le réaménagement de l'Agence centrale, siège historique de la banque

(Boursier.com) — ATELIER COS, grâce à son précieux savoir-faire d'intervention sur l'architecture du Patrimoine, s'est vu confier la rénovation et le réaménagement de l'Agence centrale, siège historique de la Société Générale à Paris. "Modernité, lumière et flexibilité sont les partis pris de la nouvelle histoire de ce bien du patrimoine".

ATELIER COS propose à travers cette restauration un parcours dans l'espace et le temps.

Le projet architectural était articulé autour de deux axes majeurs : la régulation des flux et la valorisation des espaces d'origine, afin de redonner le maximum de flexibilité aux espaces et tout son éclat et lumière à ce bijou du patrimoine français.

- 1ere mission La création d'une nouvelle entrée et de deux ascenseurs séparent et sécurisent la circulation entre clientèle et personnel. La restauration de l'escalier central et le déplacement de locaux techniques, consentent à cette pièce maîtresse architecturale de retrouver toute sa superbe et son utilité première.

- 2eme mission L'autre travail consiste à amplifier la lumière grâce à la restauration des rosaces et vitraux de la coupole intérieure, ainsi que la modification des parois périphériques vitrées. Ces interventions créent une vue exclusive sur "l'envers du décor" des 2 verrières.

Les architectes d'intérieur d'ATELIER COS DESIGN ont eu en charge d'aménager et décorer les 1.200 m2 du 4ème étage. Ces espaces qui abritent la banque privée et la direction générale, ont été imaginés tel un subtil patchwork d'alcôves cosy, de salons élégants et de salles de réunion sobres et accueillantes. Les 22 salons à l'ambiance unique et chaleureuse, racontent 22 histoires liées à cette adresse mythique ; le salon Caillebotte fait référence au peintre qui a vécu avec son frère au 29 boulevard Haussmann, Ovalie révèle la relation de sponsoring de la Société Générale avec le rugby ou encore le salon Schneider relate l'importance de ce dirigeant à la tête de l'Agence centrale.

Les volumes emplis de lumière naturelle, sont parés de teintes de noyer, de rouge carmin, de laiton doré et de dégradés de blancs veloutés.

Pour plus de cohérence, l'aménagement des espaces privés, a été imaginé en résonnance avec le Rez-de-Chaussée, pour lequel ATELIER COS a conçu une banque d'accueil, telle une sculpture de rubans enroulés, thème que l'on retrouve dans la banque d'accueil du 4ème étage et la circulation des zones de réception et d'attente.

Depuis 2021, les équipes ATELIER COS, sous l'oeil bienveillant des Architectes du Patrimoine, restaurent l'immense coupole historique de l'Agence Centrale de la Société Générale. Il s'agit d'un travail minutieux et méthodique qui redonnera force et lumière à ce bâtiment unique.