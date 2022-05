Société Générale remonte sur les 25 euros

(Boursier.com) — Société Générale monte de 0,7% ce lundi à 25 euros, alors que parmi les derniers avis de brokers, Goldman Sachs a repris la couverture de la banque avec un avis 'neutre' et un cours cible de 35 euros. KBW avait auparavant rehaussé sa recommandation sur le dossier à 'surperformer' en visant un cours de 32,5 euros. La finalisation de la vente de Rosbank et des filiales d'assurances en Russie a constitué un "soulagement", selon l'analyste. Cette opération va permettre au groupe de se concentrer à nouveau sur ses activités de base, la dynamique des marchés mondiaux se poursuivant et les risques d'inflation des coûts étant maîtrisés. Plusieurs jalons stratégiques doivent encore être atteints en 2022, mais l'exécution a été bonne jusqu'à présent et il y a donc peu de raisons de craindre que la réalisation de ces objectifs soit menacée, ajoute le broker. JP Morgan avait de son côté remonté son objectif de cours à 33 euros tout en réitérant son avis 'surpondérer'.

Notons qu'il faudra patienter jusqu'à l'automne pour connaître le prochain directeur général de la Société Générale. Après avoir annoncé qu'il ne solliciterait pas le renouvellement de son mandat d'Administrateur et de DG en mai 2023, Frédéric Oudéa a indiqué que le nom de son remplaçant sera dévoilé à la rentrée...