Société Générale : Réduction de capital par annulation d'actions auto-détenues

(Boursier.com) — Réuni le 2 novembre 2023, le Conseil d'administration a, sur autorisation de l'Assemblée générale extraordinaire du 17 mai 2022, décidé de réduire, à compter du 17 novembre 2023, le capital social de Société Générale, par voie d'annulation de 17.777.697 actions auto-détenues. Ces actions ont été rachetées du 7 août au 22 septembre 2023 inclus, dans le cadre de la politique de retour à l'actionnaire.

Le capital social de Société Générale s'élève désormais à 1.003.724.927,50 euros, divisé en 802.979.942 actions ordinaires ayant chacune une valeur nominale inchangée de 1,25 euro.

Les informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions seront en conséquence mises à jour et disponibles dans la rubrique "Déclaration mensuelle du nombre total de droit de vote et d'actions" :

https://investors.societegenerale.com/fr/informations-financieres-et-extra-financieres/information-reglementee-et-autres-informations-importantes