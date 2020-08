Société Générale : recule après la nouvelle perte

(Boursier.com) — La Société Générale recule de 2,6% à 12,7 euros dans les premiers échanges de la semaine, sanctionné après sa perte surprise au deuxième trimestre. Plombée par de nouvelles dépréciations dans ses activités de marché et l'envolée de ses provisions pour risque de crédit du fait de la récession économique liée au nouveau coronavirus, la banque de la Défense a essuyé une perte nette de 1,264 milliard d'euros sur les trois mois clos fin juin pour un produit net bancaire de 5,3 MdsE (-15,7%).

Les provisions pour créances douteuses ont bondi à 1,279 MdE contre 314 ME un an plus tôt et 820 ME au premier trimestre. Le "coût du risque" de la banque devrait se situer dans la partie inférieure de sa fourchette pour l'année, tandis que le ratio de fonds propres a continué de se renforcer, une mesure clé suivie par les investisseurs bancaires. La SocGen prévoit que le ratio CET1 se situera dans le haut de sa guidance de 11,5% à 12%.

Goldman Sachs évoque des résultats "plutôt décevants", avec une perte inattendue et un bénéfice avant impôts "ajusté" largement conforme aux attentes. Les éléments exceptionnels de ce trimestre impliquent une perte sur l'exercice étant donné que les estimations pour le second semestre restent inchangées, souligne GS, qui note quand même la bonne surprise au niveau des coûts et de la guidance associée.