Société Générale : quelle politique de retour à l'actionnaire ?

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale mixte des actionnaires de Société Générale se tiendra le 23 mai, à 16h, à la Maison de la Mutualité à Paris.

L'avis de réunion et l'avis de convocation relatifs à cette Assemblée ont été respectivement publiés aux Bulletins des Annonces Légales Obligatoires (BALO) des 10 mars et 17 avril 2023. Ces avis, la brochure de convocation ainsi que les documents et informations mentionnés au code de commerce, destinés à être présentés à l'Assemblée sont à la disposition des actionnaires sur le site Internet de Société Générale. Ces documents peuvent être consultés par les actionnaires, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, au siège administratif de Société Générale.

Retour à l'actionnaire

Dans le cadre de cette Assemblée, Société Générale proposera à ses actionnaires d'approuver la distribution d'une somme de 1.444.802.422,60 euros par prélèvement sur le compte report à nouveau. Ce montant représente la distribution d'un dividende en numéraire de 1,70 euro (1,65 euro en 2021) par action. Le dividende sera détaché le 30 mai et mis en paiement le 1er juin 2023.

Par ailleurs, outre le dividende de 1,7 euro par action, le Conseil d'Administration de Société Générale envisage de lancer un programme de rachat d'actions pour un montant total d'environ 440 ME, soit l'équivalent de 0,55 euro par action. Ce programme est soumis à l'autorisation usuelle de la BCE et de l'Assemblée générale pour sa mise en oeuvre. En cas d'approbation, la politique de distribution proposée au titre de 2022 représenterait l'équivalent de 2,25 euros par action.

"Au regard des performances financières solides en 2022 et à l'issue d'une année exceptionnelle, cette distribution permet à la fois d'assurer une juste rémunération de l'actionnaire et de renforcer le ratio CET 1 du Groupe", indique le Conseil d'Administration de Société Générale.