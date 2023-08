Société Générale : quel potentiel boursier ?

(Boursier.com) — La Société Générale avance encore de 0,5% à 25,50 euros sur le marché parisien ce lundi, tandis que la banque rouge et noire reste portée par sa très bonne publication semestrielle. A la suite de cette présentation, Jefferies est resté à l'achat sur la SG avec un objectif réhaussé de 43 à 46 euros. Oddo BHF avait de son côté réitéré son avis 'surperformer' et sa cible de 33 euros. Le bénéfice net du T2, marqué comme attendu par différentes charges non récurrentes, a été meilleur que prévu grâce à un très faible coût du risque... Le titre conserve un important potentiel de rebond au cours des prochains mois (journée Investisseurs le 18 septembre prochain, forte croissance attendue du RN en 2024 et 2025), a souligné l'analyste.

La Deutsche Bank avait de son côté rehaussé sa cible de 34 à 36 euros tout en restant aussi à l''achat'. À l'exception de la faiblesse signalée dans la banque de détail en France, les résultats du 2e trimestre ont démontré la progression stratégique de SocGen dans tous ses segments clés... Les résultats de la banque de détail en France reflètent la bonne maîtrise des coûts et le potentiel de rentabilité de Boursorama.

Les résultats de l'activité de détail à l'International ont fait preuve de résilience, tandis que l'acquisition de LeasePlan a été finalisée par ALD. Le prochain Capital Markets Day (CMD) du 18 septembre sera le prochain rendez-vous clé pour les investisseurs. Bien que le nouveau DG se soit abstenu de donner beaucoup de détails, ses commentaires sur sa volonté de mener une "barque serrée", de respecter le coût des capitaux propres dans toutes les activités et de créer de la valeur pour les actionnaires, touchent la bonne corde sensible et donnent une idée de la direction à prendre, expliquait la DB.