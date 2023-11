Société Générale : quel est le bon prix ?

(Boursier.com) — Société Générale reprend 0,2% à 22,45 euros ce mercredi, malgré AlphaValue qui a dégradé la banque à 'accumuler'. Goldman Sachs avait auparavant ajusté le curseur un cran plus bas de 32 à 31 euros en restant 'neutre' sur l'établissement de la Défense. Oddo BHF a quant à lui maintenu son avis à 'surperformer' sur la SG après la présentation des comptes trimestriels de la banque. L'analyste attend toujours un "redressement graduel" de la rentabilité du groupe sur 2024-2025... La stratégie présentée par le nouveau DG en septembre dernier devrait également se traduire par une baisse graduelle du coût du capital appliqué au titre, qui se traite à de très faibles multiples sur la base de ses perspectives de résultats 2024/25. Les annonces de cession futures pourraient également favoriser le "rerating" de la valeur. L'objectif de cours est maintenu à 33 euros.

RBC Capital pour sa part a ajusté son cours cible à 29 euros en restant à 'performance sectorielle'. Le broker estime que la dynamique des revenus est aussi faible que la présentation de la SG lors de la journée investisseurs, tandis que Barclays maintient son conseil 'pondération en ligne' et sa cible de 26 euros, la solide performance de la banque d'investissement et de financement ayant compensé le repli de des activités dans la banque de détail en France.

Les derniers résultats contenaient aussi certains éléments supérieurs aux attentes, mais n'ont globalement pas réussi à ébranler le discours négatif des analystes depuis que la direction a dévoilé de nouveaux objectifs financiers en septembre dernier. Jefferies avait évoqué des résultats "ternes" avec un rendement des fonds propres tangibles décevant, mais des ratios de solvabilité et un bénéfice net "meilleurs que prévu".