Société générale publie un résultat net part du groupe trimestriel meilleur que prévu, à 900 ME

(Boursier.com) — La Société Générale publie des résultats supérieurs aux attentes de la place au deuxième trimestre, aidée par la bonne gestion des coûts et les performances d'ALD, sa filiale de location automobile, de quoi contrebalancer les activités de banque de détail en ralentissement. La troisième banque française affiche ainsi un résultat net part du groupe de 900 ME sur la période allant d'avril à juin. Les analystes anticipaient en moyenne 675 millions d'euros. Le coût du risque est ressorti moins élevé que prévu, à hauteur de 166 ME. "Le coût du risque s'établit à un niveau très bas reflétant la qualité de notre origination et de notre portefeuille de crédits", a souligné le directeur général du groupe, Slawomir Krupa.

L'exercice en cours est marqué par un net ralentissement des activités de banque de détail françaises de la SG qui a affiché une baisse de 14% de ses revenus au deuxième trimestre pour ce segment, contribuant à un chiffre d'affaires de 6,29 milliards d'euros en repli de 8,9% sur un an.

Les revenus des activités 'taux, crédit et changes' ont reculé de 18,4% au deuxième trimestre, tandis que les activités actions ont baissé de 5,8%.

La filiale location automobile ALD a en revanche vu ses ventes grimper de plus de 17% à la suite de l'acquisition de LeasePlan.

La SG a globalement confirmé ses objectifs pour l'ensemble de l'année mais n'a pas donné de perspectives à plus long terme. La direction du groupe présentera son plan stratégique détaillé le 18 septembre.

Slawomir Krupa, Directeur Général du Groupe, a commenté :

"Sur le trimestre, l'activité commerciale a été bonne dans la plupart des métiers. Les revenus du Groupe sont en repli sous l'effet de la baisse de la marge nette d'intérêt en France et de celle des revenus des activités de marché dans un contexte de normalisation progressive après des années particulièrement favorables. En dépit de tendances inflationnistes persistantes, les frais de gestion restent maîtrisés. Le coût du risque s'établit à un niveau très bas reflétant la qualité de notre origination et de notre portefeuille de crédits. Le Groupe affiche également un bilan solide avec un ratio CET1 à 13,1% et un profil de liquidité robuste. Nous avons poursuivi l'exécution de nos projets stratégiques avec en particulier le closing de l'acquisition de LeasePlan par ALD. La nouvelle équipe de Direction est pleinement opérationnelle depuis sa prise de fonction le 24 mai dernier et mobilisée pour la préparation de la nouvelle étape stratégique du Groupe. J'aurai le plaisir de présenter la nouvelle feuille de route stratégique et financière le 18 septembre prochain à l'occasion de notre Capital Markets Day qui se tiendra à Londres."