Société Générale : prudence de mise

(Boursier.com) — La Société Générale campe à 21,70 euros ce jeudi, alors que Goldman Sachs reste prudent sur le dossier avec un objectif de cours de 23,30 euros, tandis que sur les trois derniers mois de l'exercice fiscal, le résultat net part du groupe de la banque a reculé de 59,8% sur un an, à 430 ME, au-dessus des 333 ME de consensus de place. Le produit net bancaire a quant à lui baissé de 9,9% au quatrième trimestre, à 5,96 Milliards d'euros. Les activités de marché ont reculé de 0,8%, a encore indiqué la banque, la bonne performance des activités actions ayant contrebalancé le recul de 22,1% des activités taux, crédit et change.

Les revenus de la division banque de détail en France, banque privée et assurances sont ressortis en repli de 14,3%, mais Société Générale a souligné que ce trimestre avait été "néanmoins marqué par le début du rebond de la marge nette d'intérêt"...

Loin du compte ?

Le directeur général du groupe, Slawomir Krupa, avait dévoilé en septembre dernier un plan stratégique visant à redresser la banque, précisant que l'établissement visait des économies brutes de coûts d'environ 1,7 Milliard d'euros à l'horizon 2026. La rentabilité sur actifs net tangibles s'est établie à 1,7% au dernier trimestre de l'année passée, encore loin de l'objectif présenté en septembre, qui prévoit d'atteindre un ratio de rentabilité des fonds propres tangibles de 9% à 10% en 2026...

Le groupe a enfin annoncé vouloir proposer un dividende de 0,90 euro par action. Société générale prévoit également de lancer un programme de rachat d'actions à hauteur de 280 millions d'euros... Parmi les avis de brokers, Citigroup reste à l'achat sur la SG, mais avec un objectif ramené à 33 euros. BNP Paribas Exane reste 'neutre' avec un objectif de cours ajusté de 27 euros. Depuis le début de l'année, le titre perd près de 10%.