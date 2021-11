(Boursier.com) — Après deux ans et demi de chantier, Société Générale Private Banking inaugure ses nouveaux locaux au sein de l'Agence Centrale, 29 boulevard Haussmann. Une rénovation d'ampleur qui s'est articulée autour de 4 principes majeurs : proposer une expérience client d'exception, favoriser le bien-être des collaborateurs, répondre aux enjeux RSE et conserver le patrimoine historique et architectural de ce bâtiment classé.

Société Générale Private Banking a saisi l'opportunité d'une rénovation d'ampleur de l'Agence Centrale, pour offrir aux clients de la banque privée la beauté d'un lieu historique, alliée aux meilleurs standards de confort, de discrétion et de technologie.

Pour cela, la banque a retenu des partis pris stylistiques singuliers : s'appuyer sur la dimension patrimoniale de ce lieu unique, siège historique de la banque depuis sa création en 1864, valoriser la Collection d'art Société Générale et s'inscrire au meilleur niveau en termes de critères environnementaux.

Parmi les réalisations les plus marquantes de cette rénovation, on retrouve, dans un style contemporain exclusif : une vue imprenable sur la verrière de type Eiffel, une galerie d'art présentant une sélection d'oeuvres de la Collection Société Générale, et un ensemble de 22 salons de réception, tous uniques, conçus par des artisans d'art, autour d'une thématique en lien avec l'histoire de la banque.