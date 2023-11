Société Générale présente un résultat net part du groupe de 295 ME au T3, supérieur au consensus

(Boursier.com) — La Société générale publie ce vendredi des résultats trimestriels supérieurs aux attentes du marché. La solide performance de sa banque d'investissement et de financement a compensé le repli de ses activités dans la banque de détail en France. Sur la période allant de juillet à septembre, la banque de la Défense a publié un résultat net part du groupe de 295 millions d'euros, alors que les analystes anticipaient en moyenne moins de 200 millions d'euros, selon le consensus de place. Il correspond cependant à un repli de près de 80% sur un an, du fait d'une dépréciation de 340 millions d'euros de certaines activités du groupe et d'une provision de 270 millions d'euros passée pour impôts différés actifs.

Les revenus trimestriels du groupe ont reculé sur un an de 6,2% à 6,2 milliards d'euros, en ligne avec le consensus de marché.

Rappelons que le nouveau directeur général du groupe financier, Slawomir Krupa, avait présenté au mois de septembre des prévisions à moyen-terme décevantes qui avaient été durement sanctionnées en bourse, incluant un objectif de croissance annuelle des revenus du groupe compris entre 0% et 2% d'ici 2026.

Le produit net bancaire de la SG a été affecté par l'encadrement strict des coûts d'emprunt, la hausse du taux des livrets d'épargne réglementée et la fin des opérations dites TLTRO (opérations ciblées de refinancement à long-terme) de la Banque centrale européenne.

Les activités de financement et conseil ont en revanche progressé de 2,1%, contribuant à la hausse de 7,7% du résultat net du groupe de la division investissement sur la période allant de juillet à septembre.

La Société générale a par ailleurs revu son objectif annuel de coût du risque, à moins de 20 points de base contre un objectif préalable inférieur à 30 points de base.