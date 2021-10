Société Générale présente sa nouvelle banque de détail en France

(Boursier.com) — Le groupe Société Générale dépose aujourd'hui auprès de ses partenaires sociaux un dossier global précisant le modèle et l'organisation détaillée de sa nouvelle Banque de détail en France avec comme principes majeurs :

"-Un nouveau modèle reposant sur une fusion complète des deux banques de détail Crédit du Nord et Société Générale, en retenant les éléments de force de chacune des deux banques : une seule banque, avec un seul réseau, un seul siège, et un seul système informatique, au service de près de 10 millions de clients et forte de 25.000 collaborateurs en 2025.

-Une Banque ancrée localement : 11 régions aux responsabilités renforcées, un maillage territorial de 1.450 agences assurant le maintien dans les mêmes villes qu'aujourd'hui et un nouveau système de marque reflétant notre ancrage régional.

-Une Banque plus réactive, accessible et efficace : organisation repensée pour améliorer l'expérience client et l'efficacité opérationnelle.

-Une Banque qui s'adapte davantage aux besoins spécifiques de chaque catégorie de clients pour être dans le 'top 3' de la satisfaction client : en renforçant les expertises de nos banquiers, la qualité du parcours en agence et au téléphone et de l'expérience digitale.

-Une Banque responsable : accélération de nos engagements RSE pour renforcer notre impact local positif et confirmation de notre engagement d'employeur responsable pour accompagner les collaborateurs, dans cette fusion, sans aucun départ contraint".

Cette nouvelle étape s'inscrit dans le cadre de la feuille de route financière présentée par le Groupe en décembre 2020.

Pour Sébastien Proto, Directeur général adjoint en charge des réseaux Société Générale, Crédit du Nord, Banque privée et de leur direction Innovation, Technologie et Informatique "En fusionnant ses réseaux Société Générale et Crédit du Nord, le Groupe anticipe l'évolution de l'environnement et des comportements clients et prend un temps d'avance sur des tendances de fond. Cette fusion est pour nous l'opportunité de bâtir un nouveau modèle commercialement offensif et plus efficace. Fruit d'un travail collectif avec plus de 2.000 collaborateurs de nos deux réseaux, notre projet est fondamentalement un projet de développement et de satisfaction client. Nous voulons créer un nouveau champion sur le marché français au service de 10 millions de clients. Nous respectons l'ensemble des engagements pris en décembre 2020, notamment celui de ne quitter aucune ville lorsque nous regroupons des agences Crédit du Nord et Société Générale, et de réaliser cette fusion sans aucun départ contraint, conformément à notre politique d'employeur responsable".

En 2025, la Nouvelle Banque compterait à la cible 25 000 collaborateurs, soit 3700 suppressions nettes de postes entre 2023 et 2025. En tant qu'employeur responsable, le Groupe a pris des engagements forts qui sont confirmés : la fusion sera réalisée sans aucun départ contraint. Ces suppressions de postes s'appuieront sur les départs naturels (estimés à 1 500 par an d'ici 2025) et la priorité donnée aux reclassements et mobilités internes. Sur certains métiers et bassins d'emploi, des mesures complémentaires de départs volontaires pourraient être mises en place. Le dispositif précis d'accompagnement des collaborateurs est en cours de négociation avec les partenaires sociaux. La Nouvelle Banque maintiendra un volume significatif d'embauches annuelles pendant toute la période de cette transformation, dans le prolongement des 1 400 embauches en CDI réalisées d'ici la fin de l'année 2021 dans la banque de détail en France.