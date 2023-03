Société Générale : présentation de la future gouvernance exécutive

(Boursier.com) — Slawomir Krupa a présenté au Conseil d'administration de Société Générale du 8 mars 2023 la future gouvernance exécutive et l'équipe de direction qu'il prévoit de mettre en place à compter de son entrée en fonction comme Directeur général. Slawomir Krupa est proposé par le Conseil d'administration de Société Générale comme administrateur à l'Assemblée générale du 23 mai 2023, en vue d'en être nommé Directeur général le même jour.

Autour du Directeur général, l'équipe de direction renouvelée et renforcée serait constituée de deux Directeurs généraux délégués et d'un Comité exécutif nouvellement créé à compter du 24 mai 2023.

La nouvelle équipe présentera la nouvelle feuille de route stratégique du Groupe au T3 2023.

Au service des 25 millions de clients de Société Générale partout dans le monde et déterminée à contribuer de façon résolue et responsable aux objectifs de développement durable, elle aurait trois objectifs stratégiques prioritaires dans le cadre de cette nouvelle feuille de route :

L'allocation et l'utilisation performantes du capital dont les actionnaires nous confient la responsabilité,

La qualité d'exécution de la feuille de route à long terme et, dès à présent, de l'ensemble des projets stratégiques en cours : création de la nouvelle banque de détail SG en France, développement de Boursorama, projet d'acquisition de LeasePlan par ALD, projet de joint-venture avec AllianceBernstein et déploiement de la stratégie ESG,

L'amélioration structurelle des performances opérationnelles et de la rentabilité du Groupe Société Générale.

La constitution de la nouvelle équipe de direction répondrait à plusieurs principes :

Une Direction générale resserrée composée du Directeur général, Slawomir Krupa, et de deux Directeurs généraux délégués, qui serait chargée de proposer et de mettre en oeuvre la stratégie de développement de Société Générale avec efficacité et cohésion.

La constitution d'un Comité exécutif, autour du Directeur général et des Directeurs généraux délégués, permettant à l'équipe de direction du Groupe de travailler de manière simplifiée et cohérente au renforcement des performances de toutes ses activités et à la bonne gestion de ses ressources et des risques.

La volonté de confier l'ensemble des postes de direction à des professionnels reconnus dans leur métier. A cet égard, le Comité exécutif serait composé de femmes et d'hommes qui ont, pour la quasi-totalité, au moins 20 ans d'expérience dans les métiers de la banque et qui sont toutes et tous des professionnels de référence dans leur domaine d'activité.

10 des 13 membres du Comité exécutif sont issus du vivier des talents de Société Générale. L'équipe de direction sera également renforcée par l'arrivée de talents externes reconnus qui apporteront à Société Générale un regard extérieur et complémentaire grâce à la richesse de leurs parcours et de leurs expériences.

Un principe fort de parité homme-femme au sein du Comité exécutif. Il compterait 7 femmes parmi ses 13 membres dès sa création le 24 mai 2023.

Au-delà de l'équipe de direction, ce sont les talents de Société Générale qui font sa force et qui sont la source de sa performance durable. La nouvelle équipe de direction s'attachera à inscrire le développement et l'engagement des collaborateurs au coeur de la feuille de route stratégique de l'entreprise.

Après avis du Comité des nominations et de gouvernement d'entreprise, le Conseil d'administration a approuvé à l'unanimité la proposition faite par Slawomir Krupa de choisir, comme Directeurs généraux délégués, Philippe Aymerich et Pierre Palmieri, à compter du 23 mai 2023. Chacun d'eux comptent plus de 30 ans d'expérience et d'engagement au service de Société Générale, et sont deux personnalités reconnues pour leur compétence, l'excellence de leurs résultats, leur intégrité, leur leadership et leur capacité d'innovation.

A compter du 24 mai 2023, le Comité exécutif se composerait des membres suivants, outre le Directeur général et les deux Directeurs généraux délégués :

Anne-Christine Champion rejoindra le groupe Société Générale en mai en tant que co-Directrice des activités de Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs

Marie-Christine Ducholet, Directrice du réseau SG en France

Claire Dumas, Directrice Financière

Alexandre Fleury, nommé co-Directeur des activités de Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs

Delphine Garcin-Meunier, nommée au nouveau poste de Directrice des activités de Mobilité et de Banque de détail à l'international

Stéphane Landon, Directeur des Risques

Laura Mather rejoindra le Groupe en mai pour occuper le poste de Chief Operating Officer

Laetitia Maurel, nommée Directrice de la Communication

Grégoire Simon-Barboux, Directeur de la Conformité

La nouvelle Directrice des Ressources Humaines dont le recrutement est finalisé sera annoncée prochainement.

Diony Lebot dont le mandat de Directrice générale déléguée arrive à échéance le 23 mai deviendra conseillère auprès de la Direction générale.