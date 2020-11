Société Générale prend la tête du CAC40 après une solide publication

(Boursier.com) — Et de trois à la suite pour les banques françaises ! Après BNP Paribas et le Credit Agricole, la Société Générale a, à son tour, dévoilé des comptes plus solides qu'anticipé au troisième trimestre. Une performance saluée par le marché avec un titre qui grimpe de plus de 5% à 13,4 euros en début de séance à Paris. Après deux trimestres consécutifs de pertes, la banque rouge et noire est revenue dans le vert au troisième trimestre grâce son activité de marché et à une baisse des charges. Elle a ainsi enregistré un profit net de 862 ME (+9,8%) sur la période pour des revenus de 5,81 MdsE (+0,5% à périmètre et change constant). Le consensus tablait respectivement sur 449 ME et 5,6 MdsE.

Le résultat opérationnel s'est élevé à 1,47 MdE. Du côté des activités de marché, les revenus ont progressé de 4,5% (+6,3% à périmètre et change constants), avec une hausse de plus de 9% sur les taux, crédit et changes. Les revenus du trading actions sont multipliés par 3,7 par rapport au deuxième trimestre et en hausse de 5,1% par rapport à juin 2019. Le coût net du risque s'élève à 518 millions d'euros sur le trimestre contre 950 ME attendus par les analystes.

A fin septembre, le ratio de solvabilité financière CET1, très surveillé par le marché, ressort à 13,2% contre 12,5% à fin juin. La banque vise désormais pour la fin de l'année un ratio au-dessus de 12%.

Frédéric Oudéa, Directeur Général du Groupe, a commenté : " Les résultats du 3ème trimestre du groupe Société Générale illustrent la capacité de rebond de tous nos métiers après la période de confinement exceptionnelle que nous avons vécue et d'adaptation à un environnement encore très incertain. Les performances enregistrées traduisent nos efforts en termes de développement commercial, de maîtrise des coûts et de gestion rigoureuse de nos risques. La solidité du bilan, tant en termes de qualité des actifs que de niveau de capital, nous permet d'aborder les mois à venir avec confiance et de bâtir notre nouvelle feuille de route stratégique sur des fondations solides".