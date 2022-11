Société Générale : prend la tête du CAC40 après de solides résultats

(Boursier.com) — En hausse de 5%à 24,7 euros, la Société Générale s'offre la tête du CAC40 après une publication trimestrielle robuste et nettement supérieure aux attentes des analystes. Soutenue par ses activités de trading qui ont bénéficié de la volatilité des indices, la banque rouge et noire a dégagé sur les trois mois clos fin septembre un bénéfice net de 1,5 milliards d'euros, contre 1 MdE de consensus, pour des revenus en hausse de 2,3% à 6,86 MdsE (6,28 MdsE de consensus).

Le troisième trimestre a été "marqué par une augmentation des revenus, une maîtrise continue des charges d'exploitation et un coût du risque contenu, tout en maintenant une politique de provisionnement prudente", a déclaré le directeur général de la SocGen, Frederic Oudea.

Dans les activités de marché, très surveillées, les revenus des activités taux, crédit et change ont bondi de 34,2% à 538 ME, contre une hausse moyenne de 23% pour les principales banques de Wall Street. Les activités actions ont-elles enregistré une progression surprise de 1% à 806 ME, portées par une demande soutenue des clients à la fois sur les produits de flux et les solutions d'investissement.

Après l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe, la banque a quitté la Russie en cédant au printemps dernier sa filiale locale Rosbank à Interros Capital, un groupe lié à l'oligarque russe Vladimir Potanine. Une sortie qui avait pesé sur les comptes du deuxième trimestre de la SocGen, ressortis déficitaires.

La SG vise pour 2022 un coefficient d'exploitation en deçà de 64%, à la faveur d'une meilleure maîtrise des coûts, alors qu'elle prévoyait précédemment un coefficient situé entre 64% et 66%. Ce coefficient d'exploitation était situé à 59,6% à la fin septembre.