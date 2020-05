Société Générale : première transaction financière réglée en Monnaie Digitale de Banque Centrale

(Boursier.com) — Société Générale SFH, filiale de Société Générale, a émis le 14 mai 40 millions d'euros d'obligations sécurisées sous forme de 'security tokens' (obligations de financement de l'habitat ou OFH) sur une blockchain publique. Ces titres, notés Aaa par Moody's et AAA par Fitch, ont été entièrement souscrits par Société Générale et simultanément payés à l'émetteur au moyen d'une forme numérique d'euros émis par la Banque de France sur une blockchain. L'expérimentation réalisée entièrement sur infrastructure blockchain et conforme aux meilleurs standards de marché démontre la faisabilité d'opérations de règlement-livraison de titres financiers numériques en Monnaie Digitale De Banque Centrale (MDBC) pour les règlements interbancaires. L'enjeu est d'identifier comment les technologies innovantes pourraient améliorer l'efficacité et la fluidité des systèmes de paiement et des infrastructures financières, pour un meilleur secteur financier au service du bon financement de l'économie, commente la banque.

L'opération fait suite à une première émission de 100 millions d'euros de 'security token' par Société Générale SFH le 18 avril 2019 et dont le règlement avait alors été réalisé de façon classique en euros. Elle valide une nouvelle étape du développement de la plateforme technologique Forge de Société Générale, dont l'objet est de promouvoir de nouvelles activités de marchés basées sur la blockchain.

La Société Générale s'est investie depuis plusieurs années dans de nombreuses initiatives dans le domaine des technologies blockchain et Distributed Ledger, qui ouvrent la voie à une automatisation et un raccourcissement des délais de paiements, une simplification des infrastructures de marchés, tout en en renforçant la sécurité. Cette expérimentation réalisée avec la Banque de France, permet à Société Générale d'accélérer sa transformation en utilisant les technologies les plus innovantes...