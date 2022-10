Société Générale : pourquoi le titre rebondit ?

(Boursier.com) — Contre la tendance, Société Générale avance de 1,7% à 21,6 euros en matinée à Paris. La banque de la Défense est soutenue par une note de Redburn qui a rehaussé à l''achat' sa recommandation sur la valeur, notant que le titre pourrait grimper de 50%, soutenu par les perspectives d'une croissance plus élevée des revenus et le fait qu'il a rarement été aussi bon marché qu'aujourd'hui. Également à l''achat' sur la BNP, le broker estime que les deux banques françaises représentent une opportunité intéressante car elles offrent plus de protection que leurs pairs européens contre la hausse du coût du risque et voit un potentiel d'amélioration des prévisions de revenus à moyen terme.