Société Générale : plus détendue ?

(Boursier.com) — Société Générale à 23,95 euros, stable ce mercredi, malgré RBC Capital qui a ajusté la mire sur la banque de la Défense de 29 à 30,50 euros avec un avis à 'performance sectorielle' dans un secteur qui pourrait bien démarrer 2024 dans un climat sur les taux plus détendu... Le mois dernier, Goldman Sachs avait au contraire dégradé le titre de l'établissement à 'vendre', tout en coupant sa cible de 31 à 22,25 euros. GS évoquait "l'absence de catalyseurs compte tenu de la flexibilité limitée du capital, d'une rentabilité des fonds propres corporels (ROTE) plus faible et des risques de baisse des prévisions de dividendes"...

Depuis le 1er janvier, le titre a gagné modestement 2% en bourse de Paris.