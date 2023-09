Société Générale : petit rebond

(Boursier.com) — Dans un marché attentiste, Société Générale rebondit de 1,5% à 23,5 euros après son gros gadin du début de semaine. Le nouveau plan d'affaires de la banque n'a pas été bien accueilli par les opérateurs, le titre sous-performant le secteur de 12 points depuis la présentation de lundi, souligne Berenberg. Le broker pense que l'absence de changement important dans l'orientation stratégique de la banque a éteint les espoirs croissants de projets plus ambitieux. Les objectifs de croissance des revenus sont modérés, bien que fondés sur des hypothèses prudentes, alors que la rationalisation de la base de coûts aurait pu être plus agressive, selon lui. En tant que tel, le courtier estime que le potentiel de réduction de la forte décote de valorisation de la Société Générale par rapport à ses pairs est limité, car la rentabilité et les distributions de capital devraient continuer à être à la traîne du secteur. Il réitère ainsi son avis 'conserver' et réduit son objectif de cours de 30 à 27,5 euros.

Jefferies a, de son côté, coupé sa cible de 46 à 31 euros tout en confirmant son conseil 'achat'.