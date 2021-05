Société Générale : objectifs validés

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Société Générale recule de 1,2% à 25,85 euros ce mercredi, malgré le broker Morgan Stanley est repassé de 'pondération en ligne' à 'surpondérer' en ciblant un cours de 32 euros. Après les bons résultats trimestriels la semaine passée, les analystes restent confiants concernant la feuille de route de moyen terme présentée par l'établissement de la Défense pour sa Banque de Grande Clientèle et de Solutions Investisseurs (BFI), qui met l'accent sur les métiers de financement et de conseil ainsi que sur la gestion des coûts et du risque...

La BFI vise une rentabilité sur capital normatif (RONE) supérieure à 10% d'ici 2023, soit plus de 12% en excluant la contribution au Fonds de Résolution Unique dont la phase de constitution initiale doit s'achever fin 2023. Le Groupe vise également une croissance des revenus des métiers de Financement et Conseil d'environ 3% par an en moyenne de 2020 à 2023 et une normalisation des revenus des Activités de Marché et Services aux Investisseurs à environ 5 milliards d'euros en 2023, dont environ 4,5 MdsE de revenus annuels des Activités de Marché en moyenne de cycle.

Ces objectifs sont "raisonnables et ne paraissent pas trop ambitieux", avait déjà indiqué JP Morgan qui est à 'surpondérer' sur la valeur avec un objectif de cours à 30 euros.